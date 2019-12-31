2019/12/31 | 12:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغلاق مدخل مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء وانتشار قوة الحماية

اخبار مباشرة

اغلاق مدخل مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء وانتشار قوة الحماية بعد سحب اسلحتهم

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغلاق مدخل مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء وانتشار قوة الحماية بعد سحب اسلحتهم) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغلاق مدخل مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء وانتشار قوة الحماية بعد سحب اسلحتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).