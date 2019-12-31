ماجد الساعدي .. مرشح جديد لرئاسة الحكومة

2019/12/31 | 12:24 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الاخباريةكشف مصدر رفيع المستوى، الثلاثاء، عن ترشيح رئيس منتدى اعمار العراق البروفيسور ماجد علاوي الساعدي لمنصب رئاسة الوزراء من قبل اغلب الكتل السياسية والمتظاهرين...

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