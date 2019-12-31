2019/12/31 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الإعصار فانفوني الذي ضرب وسط الفيليبين يوم عيد الميلاد إلى 50 قتيلا، بحسب ما ذكرت السلطات الثلاثاء، ما يجعل منه الاعصار الأكثر دموية في البلاد في العام 2019.وغادر “فانفوني” الفيليبين السبت بعد أن دمر العديد من الجزر في فيساياس التي تضم منتجعات سياحية بوسط الفيليبين.لكن حجم الأضرار التي خلفها بدأ يتضح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفلبيين: ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فانفوني إلى 50 قتيلا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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