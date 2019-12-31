بالصور : سانتا كلوز يرتدي الاسود بدلاً من الاحمر في الناصرية

2019/12/31 | 13:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بادرت مجموعة من الطلبة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، باستقبال العام الجديد بزي "بابا نؤيل الأسود" حزنا على ارواح الشهداء من المتظاهرين.

ويواصل المتظاهرون فيبغداد ، ومحافظات وسط وجنوبالعراق من بينهاذي قار ، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم اس...

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