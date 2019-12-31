2019/12/31 | 13:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر في السفارة الاميركية ببغداد ينفي إخلاء السفير أو الموظفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 13:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في السفارة الاميركية ببغداد ينفي إخلاء السفير أو الموظفين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في السفارة الاميركية ببغداد ينفي إخلاء السفير أو الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).