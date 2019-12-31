بالصورة: خيام اعتصام ودخان وعجلات عسكرية.. المشهد أمام السفارة الأمريكية في بغداد

2019/12/31 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اطلقت السفارة الامريكية ببغداد، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، صافرات الإنذار، بعد محاولة عدد من المتظاهرين الغاضبين اقتحام مبني السفارة، على خلفية استهداف الولايات المتحدة موقعا للحشد في القائم بمحافظة الانبار.

وقال مصدر أم

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (31 كانون الأول، 2019) بان قنابل الغاز المسيل للدموع، أُطلِقَت لتفريق المحتجين أمام السفارة الأمريكية، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قنابل الغاز الم

بغداد اليوم- اربيل

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019)، عن نقل موظفي السفارة الأمريكية في بغداد، إلى أربيل، ليلة الغارة الجوية على مقر الحشد الشعبي في القائم، بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "السفارة الا

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