بالصور.. تخريب الرسومات الفنية والجدارية لثورة تشرين في ذي قار

2019/12/31 | 13:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عمل بعض المخربين على تدمير الرسومات الفنية الجدارية التي تخلد ثورة تشرين في محافظة ذ ي قار.وأظهرت الصور حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له هذه اللوحات من قبل المخربين في المحافظة ولم يتسن لنا معرفة وقت تخريب هذه الرسومات.

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