واشنطن تتّهم بغداد بعدم بذل الجهود اللازمة من أجل “حماية” مصالح الولايات المتحدة

2019/12/31 | 13:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت واشنطن الإثنين السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل “حماية” مصالح الولايات المتحدة، وذلك غداة ضربات أميركية أثارت موجة تنديد في العراق.وقال مسؤول رفيع في وزارة […]

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