اعتصام مفتوح لكتائب حزب الله حتى غلق السفارة

2019/12/31 | 13:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتائب حزب الله، اليوم الثلاثاء، عن اعتصام مفتوح أمام السفارة الامريكية في بغداد حتى غلق السفارة او طرد السفير....

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