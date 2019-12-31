الصين تطلق قطاراً فائق السرعة قبل موعد الألعاب الأولمبية الشتوية 2020

2019/12/31 | 13:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أطلقت الصين اليوم الاثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر، أول قطار على خط السكة الحديد للقطارات فائقة السرعة الذي افتتح حديثاً، والذي يربط بين العاصمة الصينية بكين ومدينة تشانغجياكو بمقاطعة خوابي الشمالية.خطوة مد السكك الحديدية الجديدة بين المدن هي مشروع كبير يهدف لخدمة دورة الألعاب الشتوية الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2022.يبلغ طول […]

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