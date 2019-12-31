شاهد.. تجمهر كبير لانصار الحشد بمحيط السفارة الأميركية ببغداد وحرق البوابات

2019/12/31 | 13:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق احرق متظاهرو الحشد الشعبي وانصار كتائب حزب الله العراقية، اليوم الثلاثاء، بوابة السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء معقل الحكومة العراقية وبعض البعثات الدبلوماسية والمحصنة أمنياً.حرق بوابة السفارة وأظهر شريط مسجل عمليات الحرق والتجمهر الكبير لانصار الحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراقية في طريق السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.[…]

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