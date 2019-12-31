قصف مدفعي يقتل داعشيين في منطقة

2019/12/31 | 13:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى المنحل صادق الحسيني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عنصرين بتنظيم “ داعش” الإجرامي بقصف اوكار التنظيم على

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