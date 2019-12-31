حماية السفارة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع وتسبب حالات اختناق للمحتجين

2019/12/31 | 13:26 - المصدر: العهد نيوز

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تعرض متظاهري الحشد الشعبي إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع أمام مقر السفارة الأميركية وسط العاصمة بغداد.

وقال مراسل "العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن

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