2019/12/31 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اقتحم المتظاهرون من انصار حزب الله، اليوم الثلاثاء، السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال مراسل "الغد برس" ان المتظاهرين من انصار كتائب حزب الله اقدموا اليوم على خلع ابواب السفارة الامريكية واقتحامها بعد ان قاموا بالوقوف امامها ومن ثم حرق الابراج.يذكر ان القيادي في كتائب حزب الله في العراق جعفر الحسيني نفى لوسائل الإعلام اليوم، نيتهم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انصار حزب الله يقتحمون السفارة الامريكية ببغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انصار حزب الله يقتحمون السفارة الامريكية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).