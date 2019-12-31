“وزير الداخلية” يصل إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد

2019/12/31 | 13:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بوصول وزير الداخلية ياسين الياسري إلى مبنى السفارة الأميركية في بغداد.

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