فيديو : تواجد “الجيش الامريكي” في استعلامات السفارة ببغداد

2019/12/31 | 13:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تواجد القوات الامريكية العسكرية في استعلامات السفارة ببغداد.https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2019/12/d9c_XsSc-HTwe2QH.mp4 https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2019/12/jkVCOf9FZxFkK8Pp.mp4

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