2019/12/31 | 13:31 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدد المهدي يوجه بإعلان حالة الحداد العام على ارواح شهداء الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/31 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدد المهدي يوجه بإعلان حالة الحداد العام على ارواح شهداء الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدد المهدي يوجه بإعلان حالة الحداد العام على ارواح شهداء الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).