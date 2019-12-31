الهجرة : اكثر من مليون و (350) الف نازح عادوا الى مناطقهم الاصلية عام 2019

2019/12/31 | 13:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة اكثر من مليون و( 350 )الف نازح وبواقع ( 240,140 ) عائلة من مخيمات النزوح في محافظات البلاد الى مناطق سكناها الاصلية بالمحافظات المحررة من عصابات داعش الإجرامية خلال العام المنصرم .وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس ان ” محافظة الانبار تصدرت لائحة المحافظات الأكثر استقبالا للعائدين […]

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