نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة ممثل كوردي

2019/12/31 | 13:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني وديار اسو عمر

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