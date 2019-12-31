أسهم أوروبا مستقرة مع تبدد موجة ارتفاع نهاية العام

2019/12/31 | 13:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الأسهم الأوروبية فيما يبدو لإنهاء العقد على انخفاض يوم الثلاثاء في الوقت الذي يبيع فيه المستثمرون الأسهم لجني أرباح بعد موجة ارتفاع قياسي غذاها التفاؤل إزاء التجارة وتراجع المخاوف بشأن ركود عالمي.

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