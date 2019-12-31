عبد المهدي يوجه بإعلان حالة الحداد العام على ارواح شهداء القوات المسلحة

2019/12/31 | 13:45 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- وجه رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بإعلان حالة الحداد العام على ارواح شهداء قواتنا المسلحة.وقال مكتبه الإعلامي، في بيان تلقت /SNG/ نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وجه اليوم، بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من اليوم الثلاثاء على ارواح شهداء قواتنا المسلحة من منتسبي ...

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