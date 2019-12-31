وزير الداخلية ياسين الياسري يصل مبنى السفارة الامريكية في بغداد

2019/12/31 | 13:45 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، الثلاثاء، الى مبنى السفارة الأمريكية في الخضراء.وقال مصدر ، لـ/SNG /، ان “وزير الداخلية ياسين الياسري وصل اليوم، الى مبنى السفارة الأمريكية في الخضراء على خلفية اقتحام وحرق السفارة من قبل مشيعي شهداء القصف الامريكي على مواقع الحشد الشعبي”.واحرق مشيعو شهداء القصف الامريكي على معسكرات ...

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