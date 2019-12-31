بالصورة.. مشيعو شهداء الحشد امام السفارة الاميركية

2019/12/31 | 13:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة هنا الخبر صورا تظهر فيها تظاهر مشيعو شهداء الحشد امام مبنى السفارة الاميركية في بغداد.وبدأ المشيعون بتنظيم اعتصام مفتوح امام مبنى السفارة احتجاجا على القصف الهمجي الذي […]

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