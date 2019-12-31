عبد المهدي يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من اليوم

2019/12/31 | 13:46 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بإعلان حالة الحداد العام على أرواح شهداء القصف الأميركي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن الأخير "وجه بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء على أرواح شهداء قواتنا المسلحة من منتسبي اللواء ٤٥ و ٤٦ ومنتسبي الجيش والشرطة إثر الاعتداء الآثم الذي تعرضوا له أمس الأول في منطقة القائم".

وتعرض مقر اللواء 45 بالحشد ‏الشعبي، مساء الاحد 29 ‏كانون الاول 2019، إلى ثلاث ضربات جوية أميركية، ‏بحسب بيان لخلية الاعلام الامني، فيما قال الحشد ‏الشعبي، إن الهجوم أسفر عن سقوط 25 شهيدا و51 ‏جريحا.‏

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