مكافحة الإرهاب ينفي تحرك قواته لحماية السفارة الأمريكية في الخضراء

2019/12/31 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) تحرك قواته لحماي...





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