2019/12/31 | 13:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بإعلان حالة الحداد العام على أرواح شهداء القصف الأميركي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان وتلقته وكالة صدى، إن الأخير “وجه بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء على أرواح شهداء قواتنا المسلحة من منتسبي اللواء ٤٥

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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