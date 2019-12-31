بالفيديو.. المشاهد الاولى للاميركان داخل سفارتهم

2019/12/31 | 13:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو يظهر فيه تواجد الامريكان من داخل السفارة في المنطقة الخضراء وسط بغداد....

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