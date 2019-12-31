2019/12/31 | 13:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل، الاثنين، عن إطلاق سراح (487) نزيلا بينهم (447) من الرجال و(40) من النساء خلال شهر كانون الأول لعام 2019.وقال المتحدث الرسمي للوزارة ثائر الجبوري، في بيان تلتقه وكالة صدى , إن “دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل: الإفراج عن (487) نزيلاً خلال شهر كانون الأول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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