شاهد.. أنصار الحشد يحاصرون جنود في داخل استعلامات السفارة الأميركية

2019/12/31 | 13:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أظهر شريط مصور، يوثق قرب المسافة التي تفصل بين المحتجين، والقوات الأميركية، المكلفة بحماية سفارتهم، في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.ويُظهر الشريط المصور، عددا من القوات الامريكية، داخل غرفة للاستعلامات التابعة للسفارة، فيما يتجمهر المحتجون خارج السفارة، ولا يفصلهم سوى زجاج الغرفة.[…]

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