لينا صلاح الدين - خطايا الآلهة

2019/12/31 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لينا_صلاح_الدين هذا هو عنوان كِتابي الذي سيُنشر خلالَ الأيامِ القادمة.حيثُ أذعتُ فيه بعثَ الآلهةِ وجمعها في مكانٍ واحدٍ ومعاقبتَها على خَطَاياها معلنةً بذلك قيامتها.يحوي هذا الكتاب القليلَ من الأدب، القليلَ من الفلسفة، القليلَ من العلم، القليلَ من الميثولوجيا والكثير من الجنون.ربما لا يكونُ جُنُوني أنا بقدر ما هو جنونُ ميكانيكا الكم؛ فكلُّ فكرةٍ في هذا الكتابِ هي تجسيدٌ أدبيٌ لمبدأ فيزيائي.......

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