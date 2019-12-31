2019/12/31 | 13:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادرت مجموعة من الطلبة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، باستقبال العام الجديد بزي “بابا نؤيل الأسود” حزنا على ارواح الشهداء من المتظاهرين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بابا نؤيل يرتدي الاسود في الناصرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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