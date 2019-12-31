عالية نصيف تحذر من اعطاء المفتشين العموميين الملغاة مناصبهم أي دور تنفيذي

2019/12/31 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت النائبة عالية نصيف، من اعطاء المفتشين العموميين الملغاة مناصبهم أي دور تنفيذي في الوزارات والهيئات.

وذكرت نصيف، في بيان، أن من أهم أسباب إلغاء مكاتب المفتشين العموميين هو وجود بعض المفتشين الذين يتسترون على الفساد ويحصلون على حصص من العقود والصفقات المشبوهة، وباتت مكاتبهم بورصة للمساومات، فهل يعقل اعطائهم دوراً تنفيذياً بمستوى درجة خاصة.

وبينت نصيف، أن هذا القرار يؤشر مدى تخبط حكومة تصريف الأعمال التي باتت تبحث عن مناصب للفاسدين، مطالبة بإلغاء هذا القرار فوراً، واحترام إرادة الشعب العراقي في عدم ترك الفرصة للفاسدين في الحصول على أي منصب تنفيذي.

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