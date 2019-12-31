وصول وزير الداخلية إلى المنطقة الخضراء

2019/12/31 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

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شهدت تظاهرات الحشد الشعبي أمام مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وصول وزير الداخلية ياسين الياسري.

وقال مراسل "العهد نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن

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