نصيف تطالب بطرد السفير البحريني في بغداد

2019/12/31 | 13:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ،اليوم الثلاثاء، الحكومة ووزارة الخارجية بطرد السفير البحريني في بغداد وإعادة النظر بالعلاقة مع الأردن

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