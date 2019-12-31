عبد المهدي يوجه بإعلان حالة الحداد العام على ارواح شهداء العدوان الأميركي

2019/12/31 | 13:57 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءً من ا...

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