وسائل إعلام: لا صحة للأنباء عن اخلاء السفير الامريكي أو الموظفين من مبنى السفارة

2019/12/31 | 13:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مصدر في السفارة الأمريكية موقع الحرة، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن اخلاء السفير الامريكي أو الموظفين من مبنى السفارة.

وقال المصدر، بحسب ما نقلته قناة "الحرة"، انه "لا صحة الأنباء حول إخلاء السفير الأمريكي في العراق أو موظفي السفارة"، مبيناً أن "الموظفين لا يزالون في مبنى السفارة وأن السفير خارج العراق يتمتع بإجازة رسمية".وتجمهر آلاف من المتظاهرين الحشد الشعبي والمنددين بالقصف الامريكي، أمام البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد، احتجاجا على الغارة الأمريكية الأخيرة.

وحرق محتجون إحدى بوابات السفارة الأمريكية ببغداد، إضافة إلى نقاط أمنية حولها، وسط حضور قادة وعناصر من الحشد الشعبي، وسط صمت حكومي.

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