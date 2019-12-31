حماية السفارة الأمريكية يطلقون الغازات المسيلة للدموع على متظاهري الحشد الشعبي

2019/12/31 | 13:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أطلقت وحدات حماية السفارة الامريكية، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع على متظاهري الحشد الشعبي المتواجدين امام بوابات السفارة.

وقال مراسل "الغد برس" ان الوحدات المكلفة بحماية السفارة الامريكية في بغداد، استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري الحشد الشعبي".وأضاف ان صافرات الانذار انطلقت في السفارة الامريكية بعدما اقدم المتظاهرون على حرق وتكسير زجاج ابراج الحماية الخاصة بالسفارة.يذكر ان القيادي في كتائب حزب الله في العراق جعفر الحسيني نفى لوسائل إعلام اليوم، نيتهم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

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