2019/12/31 | 13:58 - المصدر: الغد برس

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انسحاب المحتجين من داخل السفارة الامريكية بعد وصول قوات الامن الع

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انسحاب المحتجين من داخل السفارة الامريكية بعد وصول قوات الامن العراقية

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