بالفيديو... متظاهرو الحشد الشعبي قرب استعلامات السفارة الأمريكية

2019/12/31 | 13:58 - المصدر: الغد برس

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متظاهرو الحشد الشعبي قرب استعلامات السفارة الأمريكية

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متظاهرو الحشد الشعبي قرب استعلامات السفارة الأمريكية

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