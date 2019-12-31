قوات حماية أميركية تطلق الغاز لتفريق محتجين اقتحموا السفارة في بغداد 

2019/12/31 | 14:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – الزمان – أطلقت قوات أميركية قنابل الغاز المسيل للدموع وأخرى دخانية لتفريق آلاف المحتجين الذين اقتحم بعضهم الثلاثاء حرم السفارة الأميركية في بغداد منددين بالضربات الجوية الأميركية الأحد على قواعد لفصيل عراقي – حزب الله – موال لإيران، وفقا لمراسل فرانس برس.فيما اكد وزير الداخلية ياسين الياسري، الثلاثاء، استمرار المساعي […]

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