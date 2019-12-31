“زين السعودية” تعزز شبكة الجيل الخامس عبر أجهزة الراوتر

2019/12/31 | 14:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت شركة زين السعودية عن طرح أجهزة الراوتر المتنقل (MiFi) والتي تدعم خاصية الجيل الخامس (5G)، تأتي هذه الخطوة النوعية تلبيةً لرغبات عملائها الذين يطمحون إلى الحصول على تجربة مميزة لخدمات الانترنت، أثناء تنقلاتهم بسهولة تامة وسرعة قياسية.وتستهدف الخطوة الجديدة تمكين عملاء الشركة من نمط حياة جديد، وذلك من خلال الاستفادة من هذه […]

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