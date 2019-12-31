2019/12/31 | 14:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى يطالب الحكومة بالحد من نشاط 'المليشيات المنفلتة' وحماية المواطنين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى يطالب الحكومة بالحد من نشاط 'المليشيات المنفلتة' وحماية المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).