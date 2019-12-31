اصابة اكثر من 20 مشيعا بقنابل دخانية امام سفارة امريكا

2019/12/31 | 14:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد اعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، باصابة اكثر من عشرين مشيعا لجثامين شهداء الحشد، اثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الامريكية في بغد...

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