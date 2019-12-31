التربية توافق على تنسيب حملة الشهادات العليا الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

2019/12/31 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

وافقت وزيرة التربية سها خليل العلي بك، على استثناء المدرسين المعينين حديثاً من حملة الشهادات العليا، من الضوابط الخاصة بتنسيبهم الى مدارس

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