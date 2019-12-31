الشيخ الامين لصواريخ الحقد الامريكي..

2019/12/31 | 14:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، ان دماء ابناؤنا ما زالت تراق بدم بارد من قبل صواريخ

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