2019/12/31 | 14:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس.

وقال التميمي، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المصادف 2020/1/1 ".واضاف، ان "التعطيل جاء بسبب مناسبة حلول أعياد رأس السنة المجيدة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومين احتفالاً بالسنة الجديدة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومين احتفالاً بالسنة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).