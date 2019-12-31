قيس الخزعلي يصف القصف الامريكي للحشد بـ(الرعونة) ويؤكد: ان عدتم عدنا

2019/12/31 | 14:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، القصف الامريكي على مواقع الحشد الشعبي في الانبار بـ"الرعونة".

وذكر الخزعلي في تغريدة على "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، ان "العراق لا ينسى وعده، عشرة سنوات مرت على اتفاقية جلاء القوات الامريكية من العراق، ولازال دماء ابناؤنا تراق بدم بارد من قبل صواريخ الحاقد الأمريكي".

واضاف: ولكن هذه المرة سنقول لكم اننا موجودون ولن نسمح لكم بالرعونة مرة اخرى، خاتماً تغريدته بان (عدتم عدنا)".

وشارك الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكي، أمام السفارة الامريكية.

واستهدفت القوات الامريكية مقرا لكتائب حزب الله بقضاء القائم في محافظة الانبار، مساء الأحد الماضي، وأسفر الاستهداف عن سقوط عشرات الضحايا.

من جانبه أكد مدير مديرية الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد الربيعاوي، في بيان له يوم الأحد الماضي، أن "قيادة قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي في الانبار تعرضت مساء الاحد وموقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي الى عدوان أمريكي بواسطة طائرات مسيرة"، موضحاً ان "الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي".

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