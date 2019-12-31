الملا: الإيرانيون يفاوضون الاميركان في عُمان و

2019/12/31 | 14:59 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةاكد النائب السابق، حيدر الملا، ان الايرانين يفاوضون الاميركان في سلطنة عمان بشان الاتفاق النووي، فيما يدفع العراقيون الدم في بغداد.وقال الملا في تغريدة...

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