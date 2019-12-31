2019/12/31 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمان_النوضة النـقيب عبد الرحيم الجامعي: القضاة ليسوا ملائكة، وانتـقاد الأحكام واجب، ولا يمكن ابتلاعها كما تَبْتَلِعُ الأَبْقَارُ العُشْبَتـقديم ضروري لهذا المقال القَيِّم (حَرَّره رحمان النوضة) : كتب هذا المقال القَيِّم النـقيبُ عبد الرحيم الجامعي.ويُوَضّح فيه أن التعليق على أحكام القضاء، وحتى نـقدها، ليس جريمة، بل هو حقّ للمواطنين.ولِكي يَفْهَمَ القارئ هذا المقال، يجب أن يعرف أنه حدث حِرَاك، ومظاهرات ج......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الرحمان النوضة - هل نَقد الأَحْكَام القَضائية جريمة؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد الرحمان النوضة - هل نَقد الأَحْكَام القَضائية جريمة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).