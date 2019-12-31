“رايحين نسهر” ..كليب جديد لمحمد رمضان بمناسبة رأس السنة

2019/12/31 | 15:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ طرح النجم محمد رمضان برومو كليب جديد بعنوان “رايحين نسهر”، ومن المقرر طرحه اليوم الأربعاء على يوتيوب والقنوات الفضائية، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة، وهو الأمر الذى مُكنه من إحياء عدة حفلات داخل مصر وخارجها على مدار الفترة الماضية، فبجانب حفلاته […]

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